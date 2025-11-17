Вес 370 граммов и страшные патологии: как в свердловском перинатальном центре спасают недоношенных детей

Медсестры круглосуточно следят за малышами в кувезах Фото: Илья Московец © URA.RU

В областном перинатальном центре Свердловской области — приглушенный свет, тишина и ритмичный шорох аппаратов. Именно здесь ежедневно решается судьба самых маленьких пациентов региона. Корреспондентам URA.RU показали, как врачи выхаживают «торопыжек», в День недоношенных детей, который во всем мире отмечают 17 ноября.

Реанимация новорожденных работает без пауз: под прозрачными куполами инкубаторов, прикрытых одеялками — дети, которые появились на свет раньше срока на несколько недель, а иногда и на несколько месяцев. По российскому законодательству живорождение фиксируется с 22 недель беременности или массы тела от 500 граммов. Но в эти стены попадают и те, кто родился на грани жизнеспособности.

Инкубаторы накрыты одеялами, которые обеспечивают тепло и темноту Фото: Илья Московец © URA.RU

В кувезах обеспечены условия, как в утробе матери — температура человеческого тела и влажность около 80%. Рядом с инкубаторами висят мониторы, с помощью которых отслеживаются важные жизненные показатели — пульс и сатурация (насыщение крови кислородом). Темнота, стабильная влажность, отсутствие шума — первые лекарства для ребенка, который еще не был готов к встрече с внешним миром.

За малютками беспрестанно следят медсестры (по одной на три ребенка). И именно их работа — до 70 процентов успеха выхаживания, отмечает начальник неонатального отдела, врач анестезиолог-реаниматолог Марк Пруткин. Каждые три часа приходят мамы, чтобы покормить своих «торопыжек». Им приходится сцеживать молоко и давать его из шприца. Как делятся медсестры, в таком режиме мамы с детьми могут жить по полгода, но в основном в инкубаторе новорожденные остаются пару месяцев.

Реанимация оснащена современными респираторными технологиями, аппаратами заместительной почечной терапии, оборудованием для ведения сложнейших хирургических пациентов. Врачи ОПЦ оперируют маленьких пациентов даже весом 600-700 граммов. Специалисты исправляют пороки органов брюшной полости, грудной клетки, центральной нервной системы. Нам показали ребенка, который родился со сросшимся пищеводом и трахеей. Не удивляют врачей и новорожденные, появившиеся на свет с шестым пальцем.

Внутри кувезов лежат малыши, родившиеся с экстремально низкой массой тела - меньше килограмма Фото: Илья Московец © URA.RU

Через отделение реанимации ежегодно проходят около 1500 новорожденных. Из них от 100 до 120 — с экстремально низкой массой тела, менее одного килограмма. Это самая уязвимая группа. Особенно сложны случаи, когда ребенок рождается до 25 недель: органы еще находятся в предыдущей фазе развития, кожа не готова к внешней среде, легкие и мозг — функционально незрелы.

Тем не менее региональные показатели выживаемости стабильно растут. По словам главы минздрава Свердловской области Татьяны Савиновой, показатель младенческой смертности за 10 месяцев этого года достиг исторического минимума — 3,3 на тысячу новорожденных, что ниже среднероссийского уровня. В регионе есть свои рекорды. Самая маленькая пациентка родилась массой 370 граммов. Сейчас ей шесть лет, она развивается как обычный ребенок.

На празднике в центре, приуроченном ко Дню недоношенных детей, мы встретили ребят, которые когда-то весили меньше килограмма, а сегодня ходят в школу, занимаются спортом и ничем не отличаются от сверстников. Среди них — многодетная семья с семью детьми, в которой четверо родились в ОПЦ, трое раньше срока в 32 недели и весом 1,5 килограмма. Каждый год они приезжают на праздник. Папа ребят — детский тренер. Поэтому даже младший двухлетний малыш уже стоит на сноуборде.

В ОПЦ каждый год отмечают День недоношенных детей, сюда поблагодарить врачей приходят целыми семьями Фото: Илья Московец © URA.RU

«Это командная работа врачей, медицинских сестер и, конечно же, родителей. У нашего областного перинатального центра огромные успехи. В год рождается порядка 2,5 тысячи недоношенных детей. Самую большую для нас значимость имеют детки, которые родились весом менее полутора килограмм. Их в регионе рождается порядка 250. А детей с экстремально низкой массой тела (менее одного килограмма) — порядка 150, из них 100-120 проходят через областной перинатальный центр», — рассказала министр.

В этом году на обновление оборудования двух главных перинатальных центров области направлено около полумиллиарда рублей. Закуплены закрытые системы типа «жираф», обеспечивающие ребенку мягкую транспортировку из родзала в реанимацию без контакта с внешней средой. Обновлены аппараты искусственной вентиляции легких, расширены диагностические возможности. Врачи отмечают потребность в современном транспорте для перевозки новорожденных из районов области. Работа реанимационно-консультативного центра охватывает весь регион — ежегодно около 600 детей доставляются сюда бригадами неонатальной помощи. Но все же беременных женщин из области стараются направлять в ОПЦ заранее.

«Каждая жизнь чрезвычайно ценна», — подчеркнула Савинова. Если ребенок родился даже совсем маленьким, команда будет бороться за него до конца. Поэтому, как отмечают роженицы, дети которых из килограмма уже вымахали до 27 килограммов, — рожать в ОПЦ не страшно. «Ты точно знаешь, что здесь работают настоящие профессионалы, которые тебе помогут и спасут в любой ситуации. Они не просто выходят ребенка, отсюда выписывают абсолютно здоровых детей», — поделилась одна из мам.