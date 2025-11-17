Глава минздрава в прямом эфире ответит на вопросы свердловчан
Татьяна Савинова обсудит с гражданами вопросы медицины
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире программы «Открытый диалог». Эфир состоится 20 ноября в 17:00 на телеканале ОТВ и будет посвящен острым проблемам в медицине и социальной сфере.
«Программа „Открытый диалог с Татьяной Савиновой“ будет выходить в эфире ОТВ каждый месяц, ближайший эфир — 20 ноября в 17:00», — сообщили организаторы прямого эфира.
Жители Свердловской области смогут задать вопросы о качестве медицинских услуг, записи к врачу, школьном питании и записи детей в бесплатные секции. Вопросы можно направить заранее через сайт ОТВ или во время эфира в telegram. Проект станет регулярным и будет выходить ежемесячно, что позволит свердловчанам регулярно получать ответы на актуальные вопросы от руководства региона.
В рамках предстоящего прямого эфира 20 ноября Савинова ответит на вопросы жителей о проблемах в медицине и социальной сфере. Ранее Савинова заявляла о планах поддержки беременных студенток — обсуждении создания комнат матери и ребенка в вузах и решении вопросов с проживанием и яслями.
