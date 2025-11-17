Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Shot: свердловчанин взял в заложники жену и ребенка, грозясь взорвать гранату

17 ноября 2025 в 22:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Действительно ли есть у мужчины граната - неизвестно

Действительно ли есть у мужчины граната - неизвестно

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) неизвестный взял в заложники ребенка и женщину, угрожая взорвать гранату. Инцидент якобы произошел на улице Малышева. Об этом сообщает telegram-канал SHOT, официального подтверждения информации на момент публикации не приводилось.

«Мужчина угрожает взорвать гранату. Предварительно, он пьян или под воздействием запрещённых веществ», — передает Shot.

По данным авторов канала, в связи с ситуацией дом отключили от газоснабжения. На месте работают экстренные службы.

Продолжение после рекламы

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по региону. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал