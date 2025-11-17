Shot: свердловчанин взял в заложники жену и ребенка, грозясь взорвать гранату

Действительно ли есть у мужчины граната - неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) неизвестный взял в заложники ребенка и женщину, угрожая взорвать гранату. Инцидент якобы произошел на улице Малышева. Об этом сообщает telegram-канал SHOT, официального подтверждения информации на момент публикации не приводилось.

«Мужчина угрожает взорвать гранату. Предварительно, он пьян или под воздействием запрещённых веществ», — передает Shot.

По данным авторов канала, в связи с ситуацией дом отключили от газоснабжения. На месте работают экстренные службы.

