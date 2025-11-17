Свердловский губернатор выслушал проблемы граждан перед прямой линией

Паслер помог гражданам Свердловской области Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в режиме видеоконференции провел личный прием граждан, в ходе которого поручил решить ряд острых проблем в муниципалитетах. Глава региона распорядился построить детский сад в Сысертском округе, отремонтировать дороги в Малышеве и Ирбитском районе, а также газифицировать деревню Уфа-Шигири. Об этом губернатор сообщает в своем telegram-канале.

Во время личного приема граждан губернатор рассмотрел обращения жителей из разных территорий региона. «Есть вопросы, которые главы муниципалитетов только своими силами решить не могут, — необходима поддержка региона», — отметил Паслер. В селе Патруши Сысертского округа, где активно строится жилье и создаются новые рабочие места, возникла острая нехватка мест в детских садах. «Поставил задачу региональному Минстрою: до конца 2027 года построить в селе Патруши детсад на 270 мест. В начале 2028 года, после укомплектования кадрами и оборудованием, учреждение должно быть готово к приёму детей», — написал губернатор.

Для поселка Малышева было принято решение о ремонте 1,2 км автомобильной дороги по улице Свободы, где расположены две школы, детский сад и спортивный комплекс. Жительнице деревни Гаёва Ирбитского района Паслер пообещал отремонтировать за год участок региональной дороги до Ирбита протяженностью почти 6 км, которым ежедневно пользуются до 2,5 тысяч человек. Также до конца следующего года будет газифицирована деревня Уфа-Шигири с перспективой подключения более 400 участков. Отдельное поручение касалось реконструкции системы водоснабжения в поселке Буланаш, где предыдущий подрядчик сорвал работы.

Продолжение после рекламы