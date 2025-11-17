В Первоуральске мужчина взял заложников и угрожает взорвать дом: онлайн-трансляция

Предварительно, мужчина пьян Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) в многоэтажном доме на улице Малышева мужчина взял в заложники жену и ребенка, угрожая взорвать гранату. На место уже прибыли спецслужбы. Мужчина никаких требований не озвучивает. URA.RU в режиме онлайн-трансляции рассказывает, что происходит на месте ЧП.

23:09 Улицу Малышева перекрыли. Туда не пускают ни автомобилистов, ни прохожих.

23:10 Из дома эвакуировали не менее 50 человек. Экстренные службы отключили дом от газоснабжения.

23:15 По предварительным данным, мужчине, который угрожает взорвать дом, 52 года. У него в заложниках находится супруга. Ребенка в квартире нет, хотя раньше такая информация в паблике проходила.

23:15 Спецслужбы к дому вызвали в районе 19 часов.





23:16 У дома замечен патруль военной полиции.

23:16 В управлении Росгвардии по Свердловской области заявили, что комментарии пока что преждевременны.

23:16 Газ в доме отключили.

23:20 «Во дворы Малышева — Ватутина не заехать, не пускают», — пишут местные жители в соцсетях.

23:21 По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, сотрудники полиции ведут переговоры с дебоширом. «Чтобы забаррикадировавшийся мужчина не наломал, что называется дров, полиция пригласила мать подозреваемого. Также в эпицентр криминальных событий прибыли бойцы СОБР и ОМОН. Словом, предпринимается комплекс мер реагирования на поступившую информацию криминального характера. По итогам начавшегося разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение. Сейчас полиция выясняет, есть ли еще кто-либо в квартире», — сообщил полковник Горелых.





23:29 По данным telegram-канала Baza, мужчина пьян.

23:32 Мэр Первоуральска Игорь Кабец выступил с заявлением. «В связи с поступившим сообщением в Первоуральске на ул. Малышева, 8, информирую: все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности. На месте работают все силовые и оперативные службы, дом оцеплен. Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять официальной информации», — написал он у себя в telegram-канале.

23:41 По предварительным данным, дебошир задержан.





23:42 «Оцепление снято, силовики покидают место ЧП», — рассказывают очевидцы.

23:52 «Его выталкивали из дома через окно первого этажа», — рассказал один из местных жителей.

23:55 Подробности также рассказывают в первоуральской полиции. «Сегодня в дежурную часть ОМВД России по г. Первоуральску поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого по ул. Малышева ранее судимый местный житель себя неадекватно и агрессивно. При этом мужчина заперся в квартире и высказывает угрозы. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Место происшествия было оцеплено, полицейские вступили с правонарушителем в переговоры, чтобы убедить его добровольно открыть дверь. Также на место происшествия полицейские доставили мать данного гражданина», — рассказали в ОМВД.

00:05 Жителей дома, где мужчина грозился взорвать гранату, пустили домой. оммунальные службы уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в полном объеме.

00:17 Окно, через которое, по словам местных жителей, выталкивали дебошира.

Фото: Размик Закарян URA.RU





00:20 Мужчину доставили в отдел полици Первоуральска. Предварительно от его действий никто не пострадал. Какого-либо оружия правоохранители не нашли.