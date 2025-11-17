После массового ДТП в Екатеринбурге скончался ребенок
Ребенок погиб из-за несоблюдения правил дорожного движения
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В медицинском учреждении скончался 5-летний ребенок, который находился в автомобиле «Хендай Акцент» во время ДТП, произошедшего на Щербакова напротив дома 115. Инцидент произошел с нарушением правил дорожного движения: ребенок перевозился без автокресла и ремня безопасности, а бустер не был закреплен среди вещей на заднем сиденье. Информация предоставлена Госавтоинспекцией.
«Ребенок перевозился с грубыми нарушениями ПДД РФ, что и привело к трагичным последствиям», — сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку по данному факту.
В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.Недавно в Екатеринбурге уже произошло другое ДТП с участием ребенка: на улице Походной водитель ВАЗ-2114 сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали. Госавтоинспекция проводит проверки по обоим случаям и призывает родителей контролировать досуг детей и напоминать им о правилах безопасного поведения на дороге.
