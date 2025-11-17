Логотип РИА URA.RU
После массового ДТП в Екатеринбурге скончался ребенок

5-летний ребенок погиб из-за нарушения ПДД в Екатеринбурге
17 ноября 2025 в 19:28
Ребенок погиб из-за несоблюдения правил дорожного движения

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В медицинском учреждении скончался 5-летний ребенок, который находился в автомобиле «Хендай Акцент» во время ДТП, произошедшего на Щербакова напротив дома 115. Инцидент произошел с нарушением правил дорожного движения: ребенок перевозился без автокресла и ремня безопасности, а бустер не был закреплен среди вещей на заднем сиденье. Информация предоставлена Госавтоинспекцией.

«Ребенок перевозился с грубыми нарушениями ПДД РФ, что и привело к трагичным последствиям», — сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку по данному факту.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.Недавно в Екатеринбурге уже произошло другое ДТП с участием ребенка: на улице Походной водитель ВАЗ-2114 сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали. Госавтоинспекция проводит проверки по обоим случаям и призывает родителей контролировать досуг детей и напоминать им о правилах безопасного поведения на дороге.

