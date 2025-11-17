После массового ДТП в Екатеринбурге скончался ребенок

Ребенок погиб из-за несоблюдения правил дорожного движения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В медицинском учреждении скончался 5-летний ребенок, который находился в автомобиле «Хендай Акцент» во время ДТП, произошедшего на Щербакова напротив дома 115. Инцидент произошел с нарушением правил дорожного движения: ребенок перевозился без автокресла и ремня безопасности, а бустер не был закреплен среди вещей на заднем сиденье. Информация предоставлена Госавтоинспекцией.

«Ребенок перевозился с грубыми нарушениями ПДД РФ, что и привело к трагичным последствиям», — сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку по данному факту.