В Пермском крае и Свердловской области будут ездить беспилотные грузовики
Грузовики без людей начнут ездить в 2026 году
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Правительство России продлило экспериментальный правовой режим, который позволяет ездить беспилотным большегрузам, до 2028 года. В списке регионов, где действует этот режим, появились Пермский край и Свердловская область. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте правовых актов.
«Правительство Российской Федерации постановляет утвердить предлагаемые изменения. В пункт 10 внести республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область», — сказано в документе.
Уточняется, что в предыдущем постановлении режим распространялся только на Москву, Санкт-Петербург, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую и Тверскую области. Ранее URA.RU рассказало, что грузовики без людей появятся на дорогах в 2026 году.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.