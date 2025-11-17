Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае и Свердловской области будут ездить беспилотные грузовики

17 ноября 2025 в 20:16
Фото: Размик Закарян © URA.RU

Правительство России продлило экспериментальный правовой режим, который позволяет ездить беспилотным большегрузам, до 2028 года. В списке регионов, где действует этот режим, появились Пермский край и Свердловская область. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте правовых актов.

«Правительство Российской Федерации постановляет утвердить предлагаемые изменения. В пункт 10 внести республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область», — сказано в документе.

Уточняется, что в предыдущем постановлении режим распространялся только на Москву, Санкт-Петербург, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую и Тверскую области. Ранее URA.RU рассказало, что грузовики без людей появятся на дорогах в 2026 году.

