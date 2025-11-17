Логотип РИА URA.RU
В Первоуральске мужчина с гранатой удерживает в заложниках женщину и ребенка

17 ноября 2025 в 22:46
Фото: © URA.RU

В жилом доме Первоуральска неизвестный удерживает в заложниках ребенка и женщину, угрожая взорвать гранату. По предварительной информации, мужчина, удерживающий заложников, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В настоящее время дом отключен от газоснабжения, на месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

