В Первоуральске мужчина с гранатой удерживает в заложниках женщину и ребенка

В жилом доме Первоуральска неизвестный удерживает в заложниках ребенка и женщину, угрожая взорвать гранату. По предварительной информации, мужчина, удерживающий заложников, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В настоящее время дом отключен от газоснабжения, на месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.