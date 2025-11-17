В свердловском Среднеуральске в шестой раз ищут подрядчиков для строительства очистных сооружений
В Среднеуральске в очередной раз собираются построить очистительные сооружения
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Среднеуральске в шестой раз ищут подрядчика для реконструкции городских очистных сооружений, стоимость проекта выросла до 2,6 млрд рублей. За последние годы все предыдущие попытки провести работы заканчивались расторжением контрактов, а новый аукцион объявлен на фоне введения в муниципалитете внешнего финансового управления. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства „Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства,“ — сообщается на сайте госзакупок.
Проблема с очистными сооружениями в Среднеуральске остается нерешенной уже более десяти лет. Оборудование было введено в эксплуатацию в 1950-х годах, а последняя реконструкция проводилась в 1979 году. Из-за предельного износа город-спутник Екатеринбурга последние несколько лет сливает канализационные стоки практически без очистки.
За последние годы власти города неоднократно пытались начать реконструкцию. Контракты заключались с разными компаниями, включая ООО «ДСК „Строймеханизация“», связанное с вице-спикером заксобрания Арменом Карапетяном. Летом 2025 года контракт с этой компанией стоимостью 1,8 млрд рублей был расторгнут — подрядчик успел выполнить работ лишь на 77,7 млн рублей.
История проекта связана с уголовными делами. В декабре 2024 года был задержан бывший мэр города Андрей Зашляпин, а ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при подготовке проекта реконструкции.
За время неудачных попыток реконструкции цена проекта значительно выросла. Если в 2023 году стоимость оценивалась в 1,8-2 млрд рублей, то новый тендер оценивается уже в 2,866 млрд рублей. В августе 2025 года стало известно, что проект получит федеральное финансирование за счет инфраструктурного кредита на сумму 2,84 млрд рублей. Срок завершения всех работ по контракту запланирован на 1 сентября 2028 года
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!