В свердловском Среднеуральске в шестой раз ищут подрядчиков для строительства очистных сооружений

В Среднеуральске в очередной раз собираются построить очистительные сооружения Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Среднеуральске в шестой раз ищут подрядчика для реконструкции городских очистных сооружений, стоимость проекта выросла до 2,6 млрд рублей. За последние годы все предыдущие попытки провести работы заканчивались расторжением контрактов, а новый аукцион объявлен на фоне введения в муниципалитете внешнего финансового управления. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства „Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства,“ — сообщается на сайте госзакупок.

Проблема с очистными сооружениями в Среднеуральске остается нерешенной уже более десяти лет. Оборудование было введено в эксплуатацию в 1950-х годах, а последняя реконструкция проводилась в 1979 году. Из-за предельного износа город-спутник Екатеринбурга последние несколько лет сливает канализационные стоки практически без очистки.

За последние годы власти города неоднократно пытались начать реконструкцию. Контракты заключались с разными компаниями, включая ООО «ДСК „Строймеханизация“», связанное с вице-спикером заксобрания Арменом Карапетяном. Летом 2025 года контракт с этой компанией стоимостью 1,8 млрд рублей был расторгнут — подрядчик успел выполнить работ лишь на 77,7 млн рублей.

История проекта связана с уголовными делами. В декабре 2024 года был задержан бывший мэр города Андрей Зашляпин, а ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при подготовке проекта реконструкции.