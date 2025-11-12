Мирошник: Россия сделала все возможное для продолжения переговоров с Украиной Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Москва сделала все для продолжения переговоров с Украиной, но киевские власти фактически их заблокировали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Переговоры приостановлены уже более 100 дней, при этом наша сторона предприняла все возможные шаги для их продолжения. Изначально Украина сама заблокировала переговорный процесс и не прилагала усилий для его возобновления», — рассказал Мирошник «Известиям».

По его словам, при этом украинская сторона предпринимала многочисленные попытки создать впечатление, что переговоры были заблокированы не по ее инициативе, распространяя заявления о нежелании России идти на мир. Однако в настоящее время Украина вынуждена признать свою неспособность достичь каких-либо результатов в рамках переговорного процесса, отметил посол.

