МИД России: Москва сделала все для продолжения диалога с Украиной
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Москва сделала все для продолжения переговоров с Украиной, но киевские власти фактически их заблокировали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Переговоры приостановлены уже более 100 дней, при этом наша сторона предприняла все возможные шаги для их продолжения. Изначально Украина сама заблокировала переговорный процесс и не прилагала усилий для его возобновления», — рассказал Мирошник «Известиям».
По его словам, при этом украинская сторона предпринимала многочисленные попытки создать впечатление, что переговоры были заблокированы не по ее инициативе, распространяя заявления о нежелании России идти на мир. Однако в настоящее время Украина вынуждена признать свою неспособность достичь каких-либо результатов в рамках переговорного процесса, отметил посол.
Согласно информации, появившейся 12 ноября, Киев официально прекратил переговоры с Москвой, касающиеся урегулирования конфликта. В интервью изданию The Times заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что из-за отсутствия значимых результатов мирные переговоры между Россией и Украиной приостановлены до конца года. Он также пожаловался, что российская сторона, якобы, не реагировала на попытки «поговорить по существу».
