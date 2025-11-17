«Мода на нездоровье»: тюменский детский психолог рассказала опасен ли хоббидогинг

Хоббидогинг не несет угрозы психическому здоровью тюменских подростков Фото: Илья Московец © URA.RU

Увлечение хоббидогингом (имитацией выгула собак), само по себе не несет прямой угрозы психическому здоровью тюменцев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила семейный, детский психолог и детский нейропсихолог Галина Губайдуллина. Ранее в Тюмени впервые в России была замечена девочка-подросток, выгуливающая воображаемого питомца.

«Это просто модное течение. Подросткам всегда нужно что-то, что их выделяет. Если хоббидогинг — это ради хайпа, то он идеально вписывается в эту картину. Такому необычному увлечению способствует общая мода на легкое психическое и психологическое нездоровье», — пояснила психолог.

В этот же ряд психолог ставит популярность рваной, неопрятной одежды (которая, в иных случаях, может быть признаком серьезных проблем), моду на самоповреждения (селфхарм), пирсинг, татуировки, а также повышенный интерес к психиатрическим диагнозам, таким как биполярное или пограничное расстройство.

Психолог также указывает на стремление подростков к получению «легкого или бесплатного дофамина» — гормона удовлетворения. «Чтобы содержать реальную собаку, нужны время и усилия. А чтобы вообразить, что ты хозяин собаки-чемпиона, усилий много не нужно, зато мозг получает достаточно дофамина», — объясняет она.