В Тюмень придет резкое потепление

В Тюмени 19 ноября потеплеет до +5
17 ноября 2025 в 19:02
В городе потеплеет, но будет небольшой дождь

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени 19 ноября ожидается резкое потепление: температура воздуха поднимется до +5 градусов. Такая информация представлена на сайте «Яндекс Погода».

«Тюмень, 19 ноября. Температура воздуха днем +3, вечером +5», — следует из прогноза метеосервиса.

При этом в среду в городе будет наблюдаться небольшой дождь. Ранее URA.RU писало, когда в столицу области вернется снег. Это произойдет 22 ноября.

