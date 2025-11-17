В Тюмень придет резкое потепление
В Тюмени 19 ноября потеплеет до +5
17 ноября 2025 в 19:02
В городе потеплеет, но будет небольшой дождь
В Тюмени 19 ноября ожидается резкое потепление: температура воздуха поднимется до +5 градусов. Такая информация представлена на сайте «Яндекс Погода».
«Тюмень, 19 ноября. Температура воздуха днем +3, вечером +5», — следует из прогноза метеосервиса.
При этом в среду в городе будет наблюдаться небольшой дождь. Ранее URA.RU писало, когда в столицу области вернется снег. Это произойдет 22 ноября.
