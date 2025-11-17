Логотип РИА URA.RU
В Тюмени спасли младенца с экстремально низким весом

Тюменские врачи спасли недоношенного малыша весом в 960 грамм
17 ноября 2025 в 18:27
Мальчик по имени Лорс скоро отправится домой (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени родился ребенок к экстремально низким весом в 960 грамм и ростом в 42 сантиметра. Врачи выхаживали малыша три месяца. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«Малыш родился на 29-й неделе беременности. Его вес составлял 960 грамм, рост — 42 сантиметра. Медики отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных выхаживали ребенка в течение трех месяцев. Сейчас мальчик готовится к выписке», — рассказали в инфоцентре.

Там добавили, что в ОРИТН недоношенные дети обычно проводят в среднем 7-9 дней, далее их переводят на следующий этап выхаживания, в отделение патологии новорожденных. 86% недоношенных малышей в Тюменской области направляются в перинатальный центр. Его основная задача — оказание помощи новорожденным детям в критическом состоянии.

