В Тюмени спасли младенца с экстремально низким весом

Мальчик по имени Лорс скоро отправится домой (архивное фото)

В Тюмени родился ребенок к экстремально низким весом в 960 грамм и ростом в 42 сантиметра. Врачи выхаживали малыша три месяца. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«Малыш родился на 29-й неделе беременности. Его вес составлял 960 грамм, рост — 42 сантиметра. Медики отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных выхаживали ребенка в течение трех месяцев. Сейчас мальчик готовится к выписке», — рассказали в инфоцентре.