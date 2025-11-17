Женщина ударила водителя и он обратился в полицию Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени водитель такси получил удар ногой в лицо от недовольной пассажирки. Кадры происшествия появились в социальных сетях.

«Вот такие соседи живут на Федюнинского 54. Заявление будет написано водителем такси, пусть район знает своих героев», — говорится в подписи к видео, размещенного в группе «НовоПатрушево — Соседи» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что после перепалки между водителем и пассажиркой последняя ударяет мужчину ногой в голову. Дата на видео не совпадает с реальной из-за проблем с настройками видеорегистратора.

Продолжение после рекламы