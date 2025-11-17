В Тюмени таксист получил ногой по лицу от пассажирки. Видео
Женщина ударила водителя и он обратился в полицию
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени водитель такси получил удар ногой в лицо от недовольной пассажирки. Кадры происшествия появились в социальных сетях.
«Вот такие соседи живут на Федюнинского 54. Заявление будет написано водителем такси, пусть район знает своих героев», — говорится в подписи к видео, размещенного в группе «НовоПатрушево — Соседи» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что после перепалки между водителем и пассажиркой последняя ударяет мужчину ногой в голову. Дата на видео не совпадает с реальной из-за проблем с настройками видеорегистратора.
Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД региона, заявление от водителя уже подано. По нему будет проведена проверка.
