Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Тюмени таксист получил ногой по лицу от пассажирки. Видео

17 ноября 2025 в 16:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Женщина ударила водителя и он обратился в полицию

Женщина ударила водителя и он обратился в полицию

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени водитель такси получил удар ногой в лицо от недовольной пассажирки. Кадры происшествия появились в социальных сетях.

«Вот такие соседи живут на Федюнинского 54.  Заявление будет написано водителем такси, пусть район знает своих героев», — говорится в подписи к видео, размещенного в группе «НовоПатрушево — Соседи» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что после перепалки между водителем и пассажиркой последняя ударяет мужчину ногой в голову. Дата на видео не совпадает с реальной из-за проблем с настройками видеорегистратора.

Продолжение после рекламы

Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД региона, заявление от водителя уже подано. По нему будет проведена проверка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал