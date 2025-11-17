Тюменцы не могут добраться домой из-за границы
В Тюмени почти на пять часов задержан прилет рейса из Дубая
17 ноября 2025 в 16:01
Рейс из Эмиратов задерживается почти на 5 часов
Фото: CC BY-ND 2.0\Günter Hentschel\Flicker
Прилет рейса авиакомпании «ЮТэйр» из Дубая в Тюмень задержан почти на пять часов. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.
«Тюмень — Дубай. Время прилета по расписанию: 18:35. Расчетное время прилета: 23:25», — следует из данных авиагавани.
Рейс выполняет авиакомпания «ЮТэйр». URA.RU направило перевозчику запрос о причинах задержки, ответ ожидается.
Подписаться
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал