Тюменцы не могут добраться домой из-за границы

В Тюмени почти на пять часов задержан прилет рейса из Дубая
17 ноября 2025 в 16:01
Рейс из Эмиратов задерживается почти на 5 часов

Фото: CC BY-ND 2.0\Günter Hentschel\Flicker

Прилет рейса авиакомпании «ЮТэйр» из Дубая в Тюмень задержан почти на пять часов. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.

«Тюмень — Дубай. Время прилета по расписанию: 18:35. Расчетное время прилета: 23:25», — следует из данных авиагавани.

Рейс выполняет авиакомпания «ЮТэйр». URA.RU направило перевозчику запрос о причинах задержки, ответ ожидается.

