В Тюменской области изменилась оценка состояния межнациональных отношений
Губернатор отметил положительную динамику в сфере межнациональных отношений
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Почти на 4% — до 87,4%, выросла доля тюменцев, которые положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.
«Провели заседание Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в Тюменской области. Доля жителей региона, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, выросла с 83,2% до 87,4% за первое полугодие», — рассказал губернатор.
Для работы по данному направлению в области реализовали более 180 общественно значимых проектов. Они укрепляют взаимное уважение между представителями разных народов и конфессий.
Ранее URA.RU писало, что жителя Тюменской области лишили гражданства за разжигание межнациональной вражды. Он занимался радикализацией членов одной из среднеазиатских диаспор.
