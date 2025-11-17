В Тюменской области изменилась оценка состояния межнациональных отношений

Губернатор отметил положительную динамику в сфере межнациональных отношений Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Почти на 4% — до 87,4%, выросла доля тюменцев, которые положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Провели заседание Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в Тюменской области. Доля жителей региона, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, выросла с 83,2% до 87,4% за первое полугодие», — рассказал губернатор.

Для работы по данному направлению в области реализовали более 180 общественно значимых проектов. Они укрепляют взаимное уважение между представителями разных народов и конфессий.

