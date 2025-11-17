Тюменцы встали в вечерние пробки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На дорогах Тюмени вечером 17 ноября зафиксированы пробки в восемь баллов. информация представлена на сервисе «2ГИС».

«Тюмень, 17 ноября, 18:00. Пробки восемь баллов. Крупные заторы на Республики, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Запольной, Мельникайте, Трактовой, Ленина», — следует из данных сервиса.

Также пробка длиной в почти два километра образовалась на Федюнинского. Закалужская тоже «стоит» на протяжении полутора километров.

