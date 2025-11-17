Как тюменским студенткам получить пособие по беременности: инструкция

Вся сумма пособия выплачивается единовременно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области появились первые студентки, которые получили повышенную выплату пособия по беременности и родам. URA.RU публикует инструкцию, как тюменкам оформить данную льготу.

Кому доступна выплата

Право на получение выплаты предоставляется жительницам Тюменской области, очно обучающимся в высших учебных заведениях страны. Также на средства могут претендовать студентки колледжей, училищ и техникумов.

Какой размер пособия

Согласно данным СФР, размер пособия по беременности для студенток Тюменской области составляет 19 329 рублей в месяц. Однако сумма выплачивается единовременно за весь период отпуска. Таким образом, будущие мамы получат от 90 202 до 124 994,2 рубля. Разница зависит от продолжительности отпуска или многоплодной беременности.

Продолжение после рекламы

Как получить пособие

Для начала, беременной необходимо получить электронный больничный лист. Его выдают примерно на 30 неделе беременности или за 70 дней до родов. После этого важно получить справку из учебного заведения, где будет указан срок отпуска по беременности.

Следом две эти справки необходимо прикрепить к заявлению на получение выплаты в отделении СФР по региону при личном посещении или же приложить их онлайн на портале Госуслуг. Решение выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Первая выплата поступит в течение пяти дней после одобрения заявления.

Сколько тюменок получает данную выплату