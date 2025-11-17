Как подготовиться к зимней рыбалке в Тюменской области, чтобы она не закончилась трагедией

Любители зимней рыбалки в Тюменской области готовятся к началу сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Любители активного отдыха готовятся к началу сезона зимней рыбалки в Тюменской области. Как правило, он начинается, когда на водоемах устанавливается постоянный и устойчивый ледовый покров толщиной около десяти сантиметров. По прогнозам синоптиков, по-настоящему зимняя морозная погода на территории региона установится только к началу декабря. Однако тюменские рыбаки подготовку к выходу на лед начинают уже сейчас. Эксперт в этой области рассказал URA.RU, на что следует обратить внимание, чтобы активный отдых не обернулся трагедией.

Одежда

В Тюменской области много любителей зимней рыбалки Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывалые рыбаки утверждают, что подготовку к началу сезона следует начинать с подбора одежды и инвентаря. Экономить на этом не следует, так как длительное пребывание на морозе в неподходящих для этого вещах может обернуться обморожением.

«Лучше приобретать хорошую одежду, под которой обязательно должно быть термобелье — оно отлично удерживает тепло. Также необходимо иметь несколько пар перчаток и, на всякий случай, запасные теплые носки. Это тоже лишним не будет», — рассказал агентству любитель зимней рыбалки из Тюменской области Леонид Елесин.

Продолжение после рекламы

Он добавил, что чем больше слоев у одежды, тем лучше. Так тепло будет дольше сохраняться.

Инвентарь

Ледовый бур является одним из главных атрибутов зимней рыбалки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Помимо базовых снастей — удочек, лески, крючков, блесен и т.д., необходимо взять на зимнюю рыбалку ледовый бур. В идеале, считает Леонид Елесин, он должен быть электрическим. Также пригодятся складной стул, сачок для вычерпывания льда и ящик для улова.

«Термос с горячим чаем и небольшой запас еды нужно иметь обязательно. И никакого алкоголя: на зимней рыбалке горячительные напитки ни к чему. А вообще, у каждого, кто любит такой вид отдыха, есть свой минимальный набор предметов, которые берутся с собой на лед. Тут еще многое зависит от возможностей. К примеру, при наличии снегохода можно взять с собой гораздо больше полезных вещей», — рассказал тюменец в разговоре с агентством.

Он отметил, что рыбакам также необходимо иметь с собой спички или зажигалку. Чтобы можно было в любой момент развести огонь.

Когда можно выходить на лед

Минимальная толщина льда для зимней рыбалки составляет около семи см, близкая к идеальной — около 10–12 см. Устойчивый ледяной покров на водоемах Тюменской области в этому году установится ближе к началу декабря. Ноябрь, по прогнозам синоптиков, морозной погодой рыбаков не порадует, поэтому пока выходить на промысел рано. Об этом рыбакам напомнили и в региональном управлении МЧС.