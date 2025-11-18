Дело бунтовавших в колонии зеков вернули в свердловский суд
Инцидент в ИК-47 произошел четыре года назад (архивное фото)
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Синарский райсуд Каменска-Уральского вернули уголовное дело шестерых заключенных, обвиненных в организации бунта (ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 321 УК РФ) в исправительной колонии №47. Как стало известно URA.RU, Свердловский облсуд отменил приговор в отношении арестантов, четверо из которых были оправданы.
Переполох в ИК-47, как писало агентство, произошел 28 марта 2021 года. Тогда в знак протеста свыше 100 зеков якобы нанесли себе увечья (официального подтверждения информация не получила).
На скамье подсудимых оказались Андрей Валенвейн, Роман Гасанов, Самвел Исоян, Вадим Хабибулин, Роман Голенков, Никита Колдаев и Сурен Петросян. Последние двое, по версии следствия, активно призывали к массовым беспорядкам — только их суд признал виновными. 11 сентября 2024 года им назначили реальные тюремные сроки. Приговор был обжалован. В этом месяце облсуд вернул дело на новое разбирательство.
По одной из версий, бунт разгорелся из-за того, что арестанты якобы пытались привлечь внимание к пыткам в ИК. В свердловском ГУФСИН говорили, что зеки пытались шантажировать администрацию колонии. В управлении также опровергали сведения о многочисленных пострадавших. Но для стабилизации обстановки в ИК намеревались ввести спецназ. Этого удалось избежать благодаря переговорам.
По слухам, мятеж мог запустить передел влияния в ИК-47. Считалось, что в результате бунта власть над внутренней жизнью колонии якобы получил сидящий там один из лидеров екатеринбургской ОПГ «Синие». К этому привела эвакуация из колонии осужденных, сотрудничающих с администрацией.
