Дело бунтовавших в колонии зеков вернули в свердловский суд

Инцидент в ИК-47 произошел четыре года назад (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Синарский райсуд Каменска-Уральского вернули уголовное дело шестерых заключенных, обвиненных в организации бунта (ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 321 УК РФ) в исправительной колонии №47. Как стало известно URA.RU, Свердловский облсуд отменил приговор в отношении арестантов, четверо из которых были оправданы.

Переполох в ИК-47, как писало агентство, произошел 28 марта 2021 года. Тогда в знак протеста свыше 100 зеков якобы нанесли себе увечья (официального подтверждения информация не получила).

На скамье подсудимых оказались Андрей Валенвейн, Роман Гасанов, Самвел Исоян, Вадим Хабибулин, Роман Голенков, Никита Колдаев и Сурен Петросян. Последние двое, по версии следствия, активно призывали к массовым беспорядкам — только их суд признал виновными. 11 сентября 2024 года им назначили реальные тюремные сроки. Приговор был обжалован. В этом месяце облсуд вернул дело на новое разбирательство.

По одной из версий, бунт разгорелся из-за того, что арестанты якобы пытались привлечь внимание к пыткам в ИК. В свердловском ГУФСИН говорили, что зеки пытались шантажировать администрацию колонии. В управлении также опровергали сведения о многочисленных пострадавших. Но для стабилизации обстановки в ИК намеревались ввести спецназ. Этого удалось избежать благодаря переговорам.