Густой дым накрыл центр Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром 18 ноября густым дымом затянуло несколько улиц возле торгового центра «Гринвич». Читатели URA.RU пожаловались на его едкость.

«На улицах 8 Марта, Радищева, Куйбышева в районе „Гринвича“ образовался густой дым. Запах очень едкий», — сказал собеседник. По словам другого, возле дендропарка он заметил несколько машин МЧС.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что задымление пошло от здания на Вайнера, где пригорели жировые отложения в вентиляции. На месте работали три единицы спецтехники и семь огнеборцев.