Московский полицейский попал в колонию в Екатеринбурге: что он натворил

Владимира Воловика взяли под стражу в зале суда Фото: предоставлено прокуратурой области

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему полицейскому из Москвы Владимиру Воловику, который собирался подкупить следователя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, бывший сотрудник следственного подразделения ОМВД по Москве Воловик узнал, что его бывший сокурсник стал фигурантом уголовного дела. Он решил помочь ему и пытался договориться о переквалификации обвинения. Владимир предложил правоохранителю провести экспертизу, которая бы помогла добиться смягчения обвинения, и дал за это полмиллиона рублей.

Однако силовик заранее рассказал о попытке подкупа своим коллегам, сделка проходила под присмотром следствия. Воловика задержали с поличным. Ему вменили п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в крупном размере).

Продолжение после рекламы