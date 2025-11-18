Московский полицейский попал в колонию в Екатеринбурге: что он натворил
Владимира Воловика взяли под стражу в зале суда
Фото: предоставлено прокуратурой области
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему полицейскому из Москвы Владимиру Воловику, который собирался подкупить следователя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, бывший сотрудник следственного подразделения ОМВД по Москве Воловик узнал, что его бывший сокурсник стал фигурантом уголовного дела. Он решил помочь ему и пытался договориться о переквалификации обвинения. Владимир предложил правоохранителю провести экспертизу, которая бы помогла добиться смягчения обвинения, и дал за это полмиллиона рублей.
Однако силовик заранее рассказал о попытке подкупа своим коллегам, сделка проходила под присмотром следствия. Воловика задержали с поличным. Ему вменили п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в крупном размере).
«Суд назначил Владимиру Воловику наказание в виде восьми лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере млн рублей», — сообщили в прокуратуре. 500 тысяч рублей, которые Воловик предлагал силовику, конфисковали и обратили в доход государства.
