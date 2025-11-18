Паслер отложил строительство очистных сооружений в Нижней Туре
Вопрос о строительстве сооружений стоит уже несколько лет
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
На заседании заксо губернатор Денис Паслер предложил отложить строительство очистных сооружений в Нижней Туре. Он дал такой ответ на вопрос депутата заксо Габбаса Даутова. Обсуждение произошло в рамках заседания заксо.
«Мы когда куда-то бежим, мы должны понимать всю картину, куда мы придем. Задать вопрос просто так, это все правильно, это все можно и все остальное. Но налог на имущество сразу будет с этой суммы известно какой. Содержание будет совсем другое, потому что там куча составляющих, которые входят в эксплуатацию. И я вас уверяю, тариф вырастет в полтора раза точно,» — прокомментировал Паслер.
Строительство очистных сооружений в Нижней Туре обсуждается с 2021 года. Вопрос о реконструкции поднимает Даутов. Ранее на заседании заксо Даутов также спрашивал у губернатора Евгения Куйвашева о ходе строительства сооружений. Тогда Куйвашев ответил, что проблема решается.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!