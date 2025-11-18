Более 70% расходов бюджета Свердловской области на 2026 год направят на социальную сферу
Большая часть свердловского бюджета будет выделена на соцсферу
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Губернатор Свердловской области Денис Паслер, выступая на заседании заксо, где депутаты рассматривают проект главного финансового документа региона, заявил о приоритете социальных расходов. В проект бюджета на будущий год заложено, что на эти цели пойдет абсолютное большинство всех средств.
«Одна из главных задач бюджетной политики — социальная сфера. На нее выделяется более 70% расходов. Тенденцию необходимо сохранить. Мы должны создать комфортные условия жизни для каждого жителя», — подчеркнул Денис Паслер.
Проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», который сегодня вынесен на рассмотрение заксобрания, подтверждает эти слова. Согласно документу, общий объем расходов на следующий год запланирован в размере 536,3 млрд рублей. Ключевыми статьями социального блока традиционно являются здравоохранение (около 80 млрд рублей), образование (почти 67 млрд рублей) и социальная политика (свыше 75 млрд рублей). В сумме эти и другие социальные направления действительно формируют более 70% от всех планируемых расходов областной казны.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!