Более 70% расходов бюджета Свердловской области на 2026 год направят на социальную сферу

Губернатор Свердловской области Денис Паслер , выступая на заседании заксо, где депутаты рассматривают проект главного финансового документа региона, заявил о приоритете социальных расходов. В проект бюджета на будущий год заложено, что на эти цели пойдет абсолютное большинство всех средств.

Проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», который сегодня вынесен на рассмотрение заксобрания, подтверждает эти слова. Согласно документу, общий объем расходов на следующий год запланирован в размере 536,3 млрд рублей. Ключевыми статьями социального блока традиционно являются здравоохранение (около 80 млрд рублей), образование (почти 67 млрд рублей) и социальная политика (свыше 75 млрд рублей). В сумме эти и другие социальные направления действительно формируют более 70% от всех планируемых расходов областной казны.