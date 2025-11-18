Логотип РИА URA.RU
Миллионный иск поступил к екатеринбурженке, которая баллотировалась в президенты

18 ноября 2025 в 11:45
Рада Русских (слева) прославилась после попытки баллотироваться в президенты

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На блогершу Раду Русских из Екатеринбурга, прославившуюся после попытки баллотироваться в президенты России, подал иск блогер Сергей Брекотин. Он требует взыскать с девушки один миллион рублей за ущерб деловой репутации, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Сергей Брекотин просит взыскать с Рады Русских компенсацию морального вреда в размере один миллион рублей, а также судебные расходы в размере более 100 тысяч рублей», — пояснили в инстанции. Истец объяснил, что Русских распространила в соцсетях информацию, которая порочит его честь и достоинство.

Ранее Брекотин написал заявление тогдашнему генпрокурору РФ Игорю Краснову. Мужчина просил проверить деятельность блогера Русских на предмет ее причастности к пропаганде наркотиков.

Только в прошлом месяце на Русских подала иск в суд бывшая бизнес-партнерша Мария Воскресенская. Девушку обвинили в краже косметического бренда Rada Russkikh и упадке продаж.

Изначально Раду Русских знали как визажиста, основательницу косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге. Новая популярность пришла к ней после того, как она решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя блогерша утверждала, что подписей было более 300 тысяч. После провалившейся кампании она пошла на интервью к Ксении Собчак. О том, кто такая Русских — в материале URA.RU.

