Миллионный иск поступил к екатеринбурженке, которая баллотировалась в президенты
Рада Русских (слева) прославилась после попытки баллотироваться в президенты
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
На блогершу Раду Русских из Екатеринбурга, прославившуюся после попытки баллотироваться в президенты России, подал иск блогер Сергей Брекотин. Он требует взыскать с девушки один миллион рублей за ущерб деловой репутации, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Сергей Брекотин просит взыскать с Рады Русских компенсацию морального вреда в размере один миллион рублей, а также судебные расходы в размере более 100 тысяч рублей», — пояснили в инстанции. Истец объяснил, что Русских распространила в соцсетях информацию, которая порочит его честь и достоинство.
Ранее Брекотин написал заявление тогдашнему генпрокурору РФ Игорю Краснову. Мужчина просил проверить деятельность блогера Русских на предмет ее причастности к пропаганде наркотиков.
Только в прошлом месяце на Русских подала иск в суд бывшая бизнес-партнерша Мария Воскресенская. Девушку обвинили в краже косметического бренда Rada Russkikh и упадке продаж.
Изначально Раду Русских знали как визажиста, основательницу косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге. Новая популярность пришла к ней после того, как она решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя блогерша утверждала, что подписей было более 300 тысяч. После провалившейся кампании она пошла на интервью к Ксении Собчак. О том, кто такая Русских — в материале URA.RU.
- Станиславский18 ноября 2025 12:11Кто все эти люди?