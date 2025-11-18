NYP: Зеленский одобрил хищения на Украине на 100 миллионов долларов
Зеленский одобрил хищения в энергетическом секторе Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил хищения средств из энергетического сектора страны на общую сумму 100 миллионов долларов, сообщает американское издание New York Post со ссылкой на бывших украинских чиновников. Согласно расследованию, ближайшие партнеры президента — предприниматель Тимур Миндич и экс-вице-премьер Алексей Чернышов — организовали вывод средств, предназначенных для защиты энергообъектов от ударов российской армии.
«Некоторые говорят, что Зеленский знал об этих схемах и одобрил их», — приводят New York Post слова своих источников среди бывших украинских чиновников. Издание отмечает, что хотя Зеленский не был непосредственно вовлечен в коррупционную схему, он получил от нее прямую выгоду. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины установило, что хищения осуществлялись с 2022 года под прикрытием программ военного времени.
В своем ноябрьском обращении украинский лидер публично поддержал работу антикоррупционных органов, однако, по данным издания, это не помешало продолжению хищений. Источники газеты подчеркивают, что разоблачения о коррупции в высших эшелонах власти серьезно подрывают моральный дух украинских военных на фронте.
Обвинения в коррупции в адрес высшего руководства Украины звучат не впервые. Ранее бывший старший аналитик посольства Великобритании в Москве Иан Прауд заявил, что Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта из-за личной выгоды, связанной с получением западной финансовой помощи. Также с обвинениями в коррупции выступал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, утверждавший, что администрация Зеленского собирает значительные суммы с госорганов.
