Reuters: Белый дом возобновляет переговоры с Россией по Украине

Переговорный процесс между США и Россией продолжается Фото: Сергей Русанов

Администрация США продолжает работу над переговорным процессом с Россией о прекращении конфликта на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По словам источника, Белый дом активно разрабатывает дипломатические пути урегулирования, хотя эта тема остается в тени других текущих событий.

«Белый дом продолжает работать над переговорами с РФ об окончании войны», — приводит Reuters слова представителя американской администрации. Переговоры ведутся на фоне заявлений президента России Владимира Путина о вынужденном характере специальной военной операции. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что десятилетиями пыталась договориться с НАТО о принципах европейской безопасности не принесли результата.

Источник уточнил, что администрация «определённо работает» над переговорным процессом, однако эта деятельность не попадает в центр внимания из-за множества параллельных событий. При этом дипломатические усилия продолжают оставаться приоритетом для Вашингтона.

Продолжение после рекламы

Ранее президент США Дональд Трамп выражал недовольство медленным темпом урегулирования конфликта на Украине и подчеркивал, что успешные переговоры возможны только при взаимной заинтересованности сторон и их готовности к компромиссу. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отмечала, что Вашингтон продолжит поддерживать дипломатические усилия по поиску решения кризиса.