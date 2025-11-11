Два уголовных дела и растрата миллиардов: в чем обвиняют бывшего замгубернатора Петербурга Лавленцева

Лавенцева обвиняют в хищении миллиардов рублей - это второе уголовное дело Фото: Александр Щербак/ТАСС

Осужденный за растраты и мошенничество бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев вновь оказался на скамье подсудимых. Теперь он проходит по делу о хищении нескольких миллиардов рублей.

По версии следствия, сделал он это при заключении строительных контрактов. Что известно о новом уголовном деле бывшего статусного чиновника — в материале URA.RU.

Лавленцев работал в правительстве будучи студентом

Приговор по первому уголовному делу бывшему статусному чиновнику вынесли в 2024-м Фото: Мещанский районный суд г. Москвы https://t.me/moscowcourts/5294

Сейчас Лавленцеву 45 лет. Он окончил МГИМО, а в 2008 году и МГУ по специальности «шахтное и подземное строительство». Карьеру в правительстве он начал еще будучи студентом — в 2004-м. Тогда он стал первым замглавы департамента городского заказа капстроительства. Известно, что он поработал и в столичном департаменте архитектуры, строительства, развития и реконструкции.

С мая 2013-го по октябрь 2014-го Лавленцев был вице-губернатором Санкт-Петербурга по ЖКХ. В региональном правительстве он занимался решением вопросов городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и энергетики. Параллельно — с 2010-го по 2013-й — он был председателем Совета директоров «АРКС». С 2015-го по 2018-й годы мужичина занимал пост главного федерального инспектора по Москве при аппарате полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. В октябре 2020 года он стал гендиректором компании Стройтрансгаз (СТГ).

За что его отправили в колонию в прошлом году

В ноябре 2024 года Лавленцев был осужден Тверским судом Москвы по четырем эпизодам растраты и мошенничества на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. Тогда суд взыскал с него 2,685 миллиарда рублей. Ему назначили 13 лет лишения свободы, два года ограничения свободы и трехлетний запрет занимать руководящие должности после освобождения. Второй фигурант дела, бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран, был осужден на 7,5 года колонии со штрафом в 54 миллиона рублей.

В сумму вменяемых растрат, как сообщили «Ведомости», включили невозврат долга предпринимателю Геннадию Тимченко, с которым Лавренцев ранее вел совместные проекты. Тогда сообщалось, что обвиняемый признал вину. Однако в разговоре с журналистами, как утверждает газета, он опроверг эту информацию и уточнил, что лишь «искал примирения» с Тимченко. Как пояснила его адвокат, следствие расценило эти попытки примирения как признание вины.

Новое уголовное дело на миллиарды

Лавенцеву вменяют крупную растрату и злоупотребление полномочиями Фото: ТАСС/ Юрий Белинский

Сейчас экс-чиновнику инкриминируют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Помимо него, в числе обвиняемых по делу — бывший замгендиректора компании-подрядчика «Стройтрансгаз» Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринга» Сергей Проворов и бывший руководитель «Горкапстроя» Денис Тарасов. Возбуждение уголовного дела датируется сентябрем 2024 года.

После прекращения полномочий вице-губернатора Санкт-Петербурга Лавленцев с 2015 года фактически контролировал деятельность ООО «Горкапстрой» (позже — «Горка») и ООО «Строй-альянс». По версии следствия, он определял стратегию и финансовую политику компаний, назначал руководителей, согласовывал выгодные договоры и управлял финансовыми потоками, в том числе переводами в связанные с ним компании — «НВК-холдинг» и НПП «Строительство». В 2016 году, после отзыва лицензии у банка, где обслуживались счета «Строй-альянса», Владимир Лавленцев, по мнению следствия, разработал схему получения выгоды за счет «Горкапстроя», сформировав для этого организованную группу с участием назначенного им на пост генерального директора Тарасова.

В период с 2017 по 2019 год на счета «Строй-альянса» было переведено более 2,5 миллиарда рублей в рамках договора займа, который изначально был заключен на 170 миллионов рублей. Прокуратура считает, что Лавленцев осознавал низкие шансы на возврат средств, но продолжал увеличивать размер траншей. В результате «Горкапстрой» понес ущерб более 2,3 миллиарда рублей и был признан банкротом в 2024 году. Также в 2022 году следователи выявили аналогичную схему вывода средств в деятельности нефтяного подрядчика СТГ: при участии заместителя генерального директора компании Шипицына были заключены фиктивные договоры на сумму свыше 200 миллионов рублей.