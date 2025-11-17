Жительница Кургана Айнура Лыткина участвует в конкурсе проектов фонда «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Кургана Айнура Лыткина борется за победу в конкурсе фонда оригинальных авторов «ВКонтакте», представляя свой авторский проект «Спросите врача». Она прошла первый этап конкурса: из нескольких тысяч претендентов стала одним из 300 участников. Теперь жюри оценивает визитки проектов, рассказала URA.RU автор.

«Я подала заявку на участие в закрытом конкурсе Фонда оригинальных авторов VK. Я прошла первый отбор проектов со всей России: из нескольких тысяч проектов были отобраны 300. Сейчас, во втором этапе, я подготовила видео (клип) о своем проекте. Результаты этапа будут известны 24 ноября, 40 счастливчиков поедут на защиту проекта в Москву. Главный приз — продюсирование проекта „под ключ“», — рассказала Лыткина.