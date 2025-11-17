Логотип РИА URA.RU
Жительница Кургана борется за грант фонда оригинальных авторов VK. Видео

Жительница Кургана прошла первый этап конкурса фонда оригинальных авторов VK
17 ноября 2025 в 19:55
Жительница Кургана Айнура Лыткина участвует в конкурсе проектов фонда «ВКонтакте»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Кургана Айнура Лыткина участвует в конкурсе проектов фонда «ВКонтакте»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Кургана Айнура Лыткина борется за победу в конкурсе фонда оригинальных авторов «ВКонтакте», представляя свой авторский проект «Спросите врача». Она прошла первый этап конкурса: из нескольких тысяч претендентов стала одним из 300 участников. Теперь жюри оценивает визитки проектов, рассказала URA.RU автор.

«Я подала заявку на участие в закрытом конкурсе Фонда оригинальных авторов VK. Я прошла первый отбор проектов со всей России: из нескольких тысяч проектов были отобраны 300. Сейчас, во втором этапе, я подготовила видео (клип) о своем проекте. Результаты этапа будут известны 24 ноября, 40 счастливчиков поедут на защиту проекта в Москву. Главный приз — продюсирование проекта „под ключ“», — рассказала Лыткина.

Айнура Лыткина — многодетная мама, работает в частном медицинском центре Кургана специалистом по пиару. Проект представляет собой серию интервью с врачами о профилактике заболеваний, современных методах лечения, правильном образе жизни, и носит просветительский характер. Всю работу по организации и сьемке автор проводит сама, монтажом подкастов занимается помощник.

