Причина пожара, увольнения и жесткие аварии: главные новости Кургана за 17 ноября

В Кургане МЧС озвучило причину пожара на улице Профсоюзной, который произошел 16 ноября. По данным ведомства предварительной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования автомобиля. Огонь вспыхнул в моторном отсеке во время демонтажа акустической системы. Пламя распространилось на гаражные постройки и жилой дом. Пострадавших людей в происшествии нет. Собаку хозяев удалось спасти. Сейчас она живет у родственников погорельцев, они возят ее на лечение в ветеринарную клинику. О других новостях за 17 ноября в Курганской области — в подборке URA.RU.

Бизнесменов, обвиняемых во взятке, будут судить в Кетово

Бизнесменов, обвиняемых в передаче взятки бывшему замглавы администрации Кетовского муниципального округа Николаю Бабкину, будут судить в местном районном суде. Курганский горсуд передал эти дела по подсудности в Кетовский районный суд. Один из бизнесменов дал взятку в 600 тысяч рублей, другой выступал посредником. В начале ноября Кетовский суд зарегистрировал два уголовных дела — о посредничестве во взяточничестве и о даче взятки в крупном размере. Информация подтверждена судебной картотекой.

Природоохранный прокурор Бураков ушел в отставку

Прокурор Илья Бураков, руководитель природоохранной прокуратуры Курганской области, покинул свою должность. По информации источников, он ожидает нового назначения и в скором времени может занять руководящую позицию в областной прокуратуре. Источники сообщили, что в Курганской области меняется межрайонный природоохранный прокурор, и Бураков ждет назначения на другую должность. Его документы сейчас проходят согласование в Москве.

На трассе в аварии пострадали двое взрослых и ребенок

В Шатровском округе Курганской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок. Авария случилась утром на 78-м километре дороги Шадринск — Ялуторовск. Мужчина за рулем Hyundai Accent выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Magnum. В результате оба водителя и мальчик 2012 года рождения получили травмы и были госпитализированы. Установлено, что ребенок не был пристегнут ремнем. По факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются.

Из поликлиники уволилась врач акушер-гинеколог

Из женской консультации Курганской поликлиники №1 уволилась врач акушер-гинеколог Алена Лушникова. Она проработала там 13 лет, сообщили коллеги. Акушер-гинеколог Лушникова покинула учреждение по собственному желанию, несмотря на надежды пациентов и коллег, что она останется после жалоб. В поликлинике выразили сожаление и отметили, что потеряли опытного специалиста, который оставил след в сердцах многих женщин. Коллеги подчеркнули, что врачам приходится работать с задержками и стрессами, помогая пациентам не только по инструкции, но и от сердца. Пациенток Лушниковой будут вести другие врачи консультации.

