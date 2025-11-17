Логотип РИА URA.RU
Общество

Курганские участковые отметили 102-ю годовщину службы: назван лучший сотрудник года

Лучшим участковым полиции в Кургане стал Андрей Найданов
17 ноября 2025 в 20:06
В Кургане назвали лучшего участкового уполномоченного (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Служба участковых уполномоченных полиции Кургана отметила 102-ю годовщину со дня своего образования. Заместитель главы города Сергей Романов поздравил сотрудников с профессиональным праздником и вручил переходящий вымпел «Лучший участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Кургану» капитану Андрею Найданову. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Участковый уполномоченный — это то лицо, к которому обращаются наши жители. Это тот, кто первым получает сигнал о беде, спешит на помощь и помогает людям разрешить ту или иную ситуацию», — заявил заместитель главы города.

Капитан Андрей Найданов служит в отделе полиции № 3 Кургана. Годом ранее он уже был обладателем звания «Лучший участковый». Также сегодня ряд сотрудников службы участковых уполномоченных были удостоены Почетных грамот УМВД России по Курганской области за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности по итогам десяти месяцев 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошло праздничное событие, посвященное Дню ветерана уголовно-исполнительной системы. Торжественная церемония состоялась в концертном зале Детской школы искусств им. В. А. Громова. Ветеранам в этот день вручили дипломы и медали в знак признания их заслуг.

