Курганские участковые отметили 102-ю годовщину службы: назван лучший сотрудник года

Служба участковых уполномоченных полиции Кургана отметила 102-ю годовщину со дня своего образования. Заместитель главы города Сергей Романов поздравил сотрудников с профессиональным праздником и вручил переходящий вымпел «Лучший участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Кургану» капитану Андрею Найданову. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Участковый уполномоченный — это то лицо, к которому обращаются наши жители. Это тот, кто первым получает сигнал о беде, спешит на помощь и помогает людям разрешить ту или иную ситуацию», — заявил заместитель главы города.

Капитан Андрей Найданов служит в отделе полиции № 3 Кургана. Годом ранее он уже был обладателем звания «Лучший участковый». Также сегодня ряд сотрудников службы участковых уполномоченных были удостоены Почетных грамот УМВД России по Курганской области за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности по итогам десяти месяцев 2025 года.

