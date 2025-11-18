Логотип РИА URA.RU
Слуховой аппарат для ребенка-инвалида в ЯНАО удалось приобрести только через суд

На Ямале прокуратура заставила СФР оплатить расходы на лечение ребенка-инвалида
18 ноября 2025 в 10:15
Родителям ребенка компенсировали расходы в размере 41 тысячи рублей

Родителям ребенка компенсировали расходы в размере 41 тысячи рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурор Ноябрьска (ЯНАО) добился признания незаконным отказа Социального фонда в компенсации расходов на слуховые аппараты для ребенка-инвалида. Об итогах судебного спора сообщают в надзорном ведомстве. 

«Установлено, что в ноябре 2024 года региональным Отделением фонда пенсионного и социального страхования России законному представителю ребенка-инвалида отказано в компенсации расходов за самостоятельно приобретенные слуховые аппараты и ушные вкладыши к ним по причине того, что средства приобретены до установления несовершеннолетнему инвалидности и разработки индивидуальной программы реабилитации», — сообщается в релизе на сайте окружной прокуратуры. 

Суд признал решение учреждения незаконным и обязал выплатить компенсацию в размере 41 тысячи рублей. А также возместить моральный вред в сумме двух тысяч рублей. 

