«Условия сложные и нестандартные»: каким будет бюджет в ЯНАО в 2026 году

Ямальские парламентарии признали, что условия формирования бюджета сложные и нестандартные Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Заксобрании Ямала проходит расширенное заседание Комитета по экономической политике, бюджету и ЖКХ. Депутаты рассматривают проект закона об окружном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 — 2028 годов. Об этом сообщается на официальном сайте Заксобрания ЯНАО. Парламентарии округа назвали условия, в которых складывается бюджет 2026 года, сложными и нестандартными.

«Формирование окружного бюджета на предстоящий трехлетний период осуществлялось в сложных и нестандартных условиях, что требует усиления координации по всем направлениям социально-экономического развития региона», — сообщил председатель Комитета Заксобрания по экономической политике, бюджету и ЖКХ Виктор Казарин в ходе рассмотрения проекта бюджета Ямала на ближайшую трехлетку.

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин подчеркнул, что, несмотря на внешние вызовы, финансовый курс остается неизменным: «Мы сохраняем все социальные обязательства, поддерживаем экономический рост и реализуем стратегические проекты. Это гарантирует жителям, что уровень социальной поддержки не снизится, а планы по развитию территории будут выполнены».

По данным окружного парламента, доходы ямальского бюджета в 2026 году составят 355 млрд рублей, в 2027 году — 380,8 млрд рублей, в 2028 году — 398,2 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 407,9 млрд рублей в 2026 году, 408,5 млрд рублей в 2027 году и 409,6 млрд рублей в 2028 году.

В проекте бюджета также предусмотрено финансирование мероприятий предстоящего Года здоровья. Средства направят на развитие медицинской инфраструктуры, оснащение больниц современным оборудованием, повышение квалификации врачей и открытие новых спортивных объектов.