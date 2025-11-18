Депутат Заксобрания ЯНАО предупредил о мошенниках

В ЯНАО зафиксированы случаи создания фейковых страниц депутата Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Депутат Заксобрания ЯНАО Максим Солодов предупредил о появлении фейковых аккаунтов от его имени. В своем Telegram-канале он призвал подписчиков быть бдительными и проверять информацию.

«Всяческие негодяи создали мои фейковые аккаунты, пишут и звонят! Будьте осторожны и внимательны! Лучше наберите меня и уточните! Всем бдительности», — написал депутат в своем Telegram-канале.