Депутат Заксобрания ЯНАО предупредил о мошенниках

Ямальский депутат сообщил о создании поддельных аккаунтов от его имени
18 ноября 2025 в 11:08
В ЯНАО зафиксированы случаи создания фейковых страниц депутата

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Депутат Заксобрания ЯНАО Максим Солодов предупредил о появлении фейковых аккаунтов от его имени. В своем Telegram-канале он призвал подписчиков быть бдительными и проверять информацию.

«Всяческие негодяи создали мои фейковые аккаунты, пишут и звонят! Будьте осторожны и внимательны! Лучше наберите меня и уточните! Всем бдительности», — написал депутат в своем Telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Совета Федерации от ЯНАО Алексей Ситников и глава Губкинского Андрей Бандурко стали жертвами мошенников, которые используют их имена для создания фейковых аккаунтов и распространения опасных ссылок. О попытках обмана оба чиновника сообщили в своих официальных telegram-каналах.

