Депутат Заксобрания ЯНАО предупредил о мошенниках
В ЯНАО зафиксированы случаи создания фейковых страниц депутата
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Депутат Заксобрания ЯНАО Максим Солодов предупредил о появлении фейковых аккаунтов от его имени. В своем Telegram-канале он призвал подписчиков быть бдительными и проверять информацию.
«Всяческие негодяи создали мои фейковые аккаунты, пишут и звонят! Будьте осторожны и внимательны! Лучше наберите меня и уточните! Всем бдительности», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Совета Федерации от ЯНАО Алексей Ситников и глава Губкинского Андрей Бандурко стали жертвами мошенников, которые используют их имена для создания фейковых аккаунтов и распространения опасных ссылок. О попытках обмана оба чиновника сообщили в своих официальных telegram-каналах.
