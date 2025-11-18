В ЯНАО мужчина попытался убить знакомого ножом в спину
Обвиняемый в покушении на убийство находится под стражей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Приуралье (ЯНАО) следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя села Харсаим. Мужчина обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает telegram-канал окружного следкома.
«По данным следствия, 15 ноября 2025 года в селе Харсаим Приуральского района местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта, нанес множественные удары ножом в спину знакомого, причинив телесные повреждения», — говорится в сообщении управления. Пострадавший сам покинул место происшествия. Ему оказали медицинскую помощь.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают и допрашивают свидетелей. Задержанному уже предъявили обвинение. Он заключен под стражу до 16 января 2026 года. Назначены судебные экспертизы.
