Путин отметил наградами сразу шестерых жителей Ямала

17 ноября 2025 в 23:35
Указ президента опубликован 17 ноября

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Работники нескольких сфер в ЯНАО отмечены медалями и почетными званиями. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин 17 ноября.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Медалью ордена за заслуги перед Отечеством „За заслуги перед отечеством“ I степени — Замятина Вячеслава Викторовича, слесаря по ремонту технологических установок Ямальского газопромыслового управления ООО „Газпром добыча Надым“, ЯНАО. Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени наградить Батрякова Евгения Анатольевича — директора муниципального унитарного предприятия „Районная инфраструктурная производственно-эксплуатационная компания“ муниципального округа Приуральский район ЯНАО», — гласит текст указа. Документ опубликован 17 ноября 2025 года.

Помимо этого, почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Оксане Кожевиной — педагогу средней школы №16. За заслуги в становлении молодых специалистов знаком отличия «За наставничество» награждена Оксана Кирьенко. Она работает методистом СОШ №3 в ЯНАО. Также отмечены почетными званиями два работника нефтяной и газовой промышленности — это Эдуард Кермесов и Любомир Ленив.

