В городе ЯНАО простятся сразу с тремя стрелками, погибшими на СВО. Фото
Церемония прощания пройдет на новом кладбище
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Лабытнанги (ЯНАО) 19 ноября состоится церемония прощания с Игорем Дмитриевым, Евгением Немовым и Василием Кузнецовым. Бойцы служили стрелками и отдали жизнь, защищая Родину в зоне СВО. Трагическую новость в соцсети сообщили власти города.
«С большим прискорбием сообщаем о том, что при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции героически погибли трое наших земляков. Рядовой Дмитриев Игорь Валентинович, рядовой Немов Евгений Игоревич, гвардии рядовой Кузнецов Василий Александрович — наши бойцы служили стрелками в мотострелковых подразделениях», — сообщается в telegram-канале мэрии города.
Церемония прощания состоится 19 ноября, в 12:00 на новом кладбище. Почтить память героев и выразить соболезнования их родным и близким могут все желающие.
Церемония прощания состоится 19 ноября
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!