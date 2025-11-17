Логотип РИА URA.RU
В городе ЯНАО простятся сразу с тремя стрелками, погибшими на СВО. Фото

18 ноября 2025 в 04:21
Церемония прощания пройдет на новом кладбище

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) 19 ноября состоится церемония прощания с Игорем Дмитриевым, Евгением Немовым и Василием Кузнецовым. Бойцы служили стрелками и отдали жизнь, защищая Родину в зоне СВО. Трагическую новость в соцсети сообщили власти города.

«С большим прискорбием сообщаем о том, что при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции героически погибли трое наших земляков. Рядовой Дмитриев Игорь Валентинович, рядовой Немов Евгений Игоревич, гвардии рядовой Кузнецов Василий Александрович — наши бойцы служили стрелками в мотострелковых подразделениях», — сообщается в telegram-канале мэрии города.

Церемония прощания состоится 19 ноября, в 12:00 на новом кладбище. Почтить память героев и выразить соболезнования их родным и близким могут все желающие.

Церемония прощания состоится 19 ноября

Фото: telegram-канал Администрации Лабытнанги

