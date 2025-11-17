В ЯНАО таксисты вышли в лидеры по зарплатам на подработках

Спрос на подработку в такси вырос за год на 78% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ЯНАО подработка в сфере такси и пассажирских перевозок существенно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали эксперты сервиса «Авито Подработка».

«В целом в ЯНАО спрос на подработку в такси вырос на 78%», — отметили эксперты. Средняя зарплата при неполной занятости составила 100 991 рублей в месяц.

За осенний период зарплаты таксистов прибавили 2%, за год рост составил 11%. В октябре наибольшее количество вакансий в такси шло с графиком «Гибкий». Средняя предлагаемая зарплата таксистов на полную занятость в округе осенью составила 134 864 рублей.

Продолжение после рекламы

Стоит учесть, что реальный доход исполнителей может отличаться от среднего значения. На заработок влияют такие факторы, как количество смен, регион, специфика задач и опыт работника. Кроме того, заказчики часто указывают максимальные вознаграждения, которые не всегда совпадают с фактическими выплатами.