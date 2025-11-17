Логотип РИА URA.RU
Общество

Работа

В ЯНАО таксисты вышли в лидеры по зарплатам на подработках

На Ямале спрос на подработку в такси вырос за год на 78 процентов
17 ноября 2025 в 19:20
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ЯНАО подработка в сфере такси и пассажирских перевозок существенно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали эксперты сервиса «Авито Подработка».

«В целом в ЯНАО спрос на подработку в такси вырос на 78%», — отметили эксперты. Средняя зарплата при неполной занятости составила 100 991 рублей в месяц.

За осенний период зарплаты таксистов прибавили 2%, за год рост составил 11%. В октябре наибольшее количество вакансий в такси шло с графиком «Гибкий». Средняя предлагаемая зарплата таксистов на полную занятость в округе осенью составила 134 864 рублей.

Стоит учесть, что реальный доход исполнителей может отличаться от среднего значения. На заработок влияют такие факторы, как количество смен, регион, специфика задач и опыт работника. Кроме того, заказчики часто указывают максимальные вознаграждения, которые не всегда совпадают с фактическими выплатами.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО, среди офисных специалистов, больше всего зарабатывают инженеры и специалисты по охране труда. Этим специалистам предлагали от 180 до 191 тысячи рублей.

