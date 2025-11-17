Участники СВО изучат экономику и финансы в Новом Уренгое

В Новом Уренгое стартует второй модуль образовательной программы «Герои Ямала» Фото: Роман Наумов © URA.RU

С 17 по 26 ноября в Новом Уренгое (ЯНАО) пройдет второй модуль образовательной программы «Герои Ямала». В рамках модуля ветераны СВО будут изучать тему «Экономика и финансы». Лекторами выступят члены правительства ЯНАО, управленческая команда Нового Уренгоя, преподаватели РАНХиГС и лекторы общества «Знание». Информация опубликована на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Трое участников программы „Герои Ямала“ стали победителями выборов, которые состоялись в сентябре. Игорь Пронин избран в Законодательное собрание ЯНАО, Андрей Выставкин и Виктор Некрасов стали депутатами Пуровского района и Муравленко. Это наглядное подтверждение, что участники не ждут окончания курса, а уже сейчас включаются в реальную работу по развитию региона», — подчеркивает заместитель губернатора ЯНАО Сергей Климентьев.