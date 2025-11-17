Логотип РИА URA.RU
Общество

Участники СВО изучат экономику и финансы в Новом Уренгое

В Новом Уренгое стартует второй модуль образовательной программы «Герои Ямала»
17 ноября 2025 в 19:17
Фото: Роман Наумов © URA.RU

С 17 по 26 ноября в Новом Уренгое (ЯНАО) пройдет второй модуль образовательной программы «Герои Ямала». В рамках модуля ветераны СВО будут изучать тему «Экономика и финансы». Лекторами выступят члены правительства ЯНАО, управленческая команда Нового Уренгоя, преподаватели РАНХиГС и лекторы общества «Знание». Информация опубликована на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Трое участников программы „Герои Ямала“ стали победителями выборов, которые состоялись в сентябре. Игорь Пронин избран в Законодательное собрание ЯНАО, Андрей Выставкин и Виктор Некрасов стали депутатами Пуровского района и Муравленко. Это наглядное подтверждение, что участники не ждут окончания курса, а уже сейчас включаются в реальную работу по развитию региона», — подчеркивает заместитель губернатора ЯНАО Сергей Климентьев. 

В рамках модуля ветеранов ждут лекции, семинары и насыщенная внеучебная программа. Планируются культурные и спортивные мероприятия, например, турнир по хоккею в валенках и посещение матча мини-футбольного клуба «Факел». Участники также познакомятся с экономическим потенциалом города: посетят ключевые предприятия ТЭК, объекты малого бизнеса, социальные учреждения и современный арт-кластер. Первый образовательный модуль по изучению государственного управления прошел в сентябре в Салехарде, а первый этап стажировки — с 20 октября по 16 ноября. Кураторскую поддержку осуществляли 27 представителей высшего руководства региона. Реализация последующих двух модулей запланирована на первое полугодие 2026 года.

