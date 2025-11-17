С начала года ямальские врачи выходили 250 недоношенных малышей Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямальские врачи с начала 2025 года выходили 250 недоношенных детей, шестерых из которых спасли при весе менее одного килограмма. Медицинскую помощь малышам с экстремально низкой массой тела оказывают в перинатальных центрах Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Ямальские врачи выходили 250 недоношенных детей с начала 2025 года Фото: Алена Середина/ Новоуренгойская ЦГБ https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/s-nachala-goda-yamalskie-vrachi-vykhodili-250-nedonoshennykh-malyshey/

«Недоношенные дети, находящиеся на грудном вскармливании, быстрее восстанавливаются и адаптируются. Для них молоко матери имеет огромное значение: это и питательные вещества, и иммунные факторы», — пояснила заведующая отделением патологии новорожденных Новоуренгойской ЦГБ Оксана Амангельдиева.