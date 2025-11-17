Врачи Ямала спасли 250 недоношенных детей. Фото
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ямальские врачи с начала 2025 года выходили 250 недоношенных детей, шестерых из которых спасли при весе менее одного килограмма. Медицинскую помощь малышам с экстремально низкой массой тела оказывают в перинатальных центрах Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Фото: Алена Середина/ Новоуренгойская ЦГБ https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/s-nachala-goda-yamalskie-vrachi-vykhodili-250-nedonoshennykh-malyshey/
«Недоношенные дети, находящиеся на грудном вскармливании, быстрее восстанавливаются и адаптируются. Для них молоко матери имеет огромное значение: это и питательные вещества, и иммунные факторы», — пояснила заведующая отделением патологии новорожденных Новоуренгойской ЦГБ Оксана Амангельдиева.
В рамках Года детства семьи с маловесными детьми получают сертификаты на мониторы дыхания — за 9 месяцев выдано 22 сертификата. Все фельдшерско-акушерские пункты в сельских территориях оснащены фетальными мониторами для оценки состояния плода. В 2024 году ямальские врачи выходили 270 недоношенных детей, 28 из которых имели вес менее 1500 граммов.
