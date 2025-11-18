У ямальского завода НОВАТЭК возникли проблемы с логистикой

Танкеры ямальского завода остаются в водах Сабетты Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Танкеры «Ямал СПГ», принадлежащие НОВАТЭК, продолжают ходить в порт Сабетта, вместо того, чтобы начать перевалку грузов на острове Кильдине (Мурманская область). Об этом свидетельствуют данные Kpler.По оценкам специалистов, подобные проблемы с логистикой у завода наблюдаются впервые за последние годы.

«Завод до сих пор не произвел ни одной перевалки „борт-в-борт“ в Кильдине, хотя из-за запрета на такие операции в Европе уже должен был к ним приступить. Вместо этого танкеры Arc4 продолжают ходить в Сабетту, где расположен „Ямал СПГ“, под проводкой ледоколов», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные Kpler. По оценкам специалистов, такое происходит впервые за много лет.

По мнению аналитиков, отсутствие перевалки «борт-в-борт» не окажет кардинального влияния на отгрузку СПГ с завода этой зимой. Однако ситуация может измениться в декабре: тогда заход в замерзшие воды порта Сабетта для танкеров Arc4 станет невозможен даже при использовании ледоколов. Компании придется искать новые пути для обеспечения бесперебойной отгрузки СПГ — например, рассмотреть варианты изменения маршрутов или использования других типов судов.

Продолжение после рекламы