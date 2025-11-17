Вопросы развития АПК и экологии Ямала рассмотрены на встрече в Москве Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудили развитие агропромышленного комплекса и экологические проекты на рабочей встрече в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Системно поддерживаем отрасль — модернизируем производства, открываем новые убойные комплексы. До конца года запустим два новых цеха переработки мясной и рыбной продукции. С 1 января проиндексируем на 13% субсидии для рыбодобытчиков», — заявил Дмитрий Артюхов.

За пять лет объем заготовки оленины на Ямале вырос вдвое, а переработки — в 2,5 раза. Регион выпускает свыше 400 наименований продукции из оленины и рыбы. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» будут созданы мощности по обработке отходов и расчистке водных объектов, внедрен научный подход к озеленению населенных пунктов.

