Переговоры Патрушева и Артюхова и скандальное заявление в депобре: события 17 ноября в ЯНАО

Депфинансов ЯНАО назвал банки для размещения гособлигаций в 2025 году

Дмитрий Артрушев обсудил с вице-премьером Дмитрием Патрушевым развитие агропромышленного комплекса Ямала, а директор депобразования Зоя Чернышева пообещала пешком дойти до Москвы. Югорское подразделение «Газпрома» продает офис в Надыме за 22 млн рублей, тогда как депфинансов округа определил банки для размещения гособлигаций на 18 млрд рублей в следующем году. Об этих и других событиях, случившихся в ЯНАО 17 ноября — в материале URA.RU.

Патрушев и Артюхов обсудили будущее агропромышленного комплекса Ямала

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудили развитие агропромышленного комплекса и экологические проекты на рабочей встрече в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Глава депобраза ЯНАО пообещала пешком дойти до Москвы в случае сбоя приложения

Директор департамента образования ЯНАО Зоя Чернышева пообещала пешком дойти до Москвы, если до конца недели в округе не заработает мобильное приложение «Моя школа». Свое заявление чиновница сделала в ходе пресс-конференции.

Югорское подразделение «Газпрома» продает крупный офис в ЯНАО

Югорское подразделение «Газпрома» выставило на продажу административное здание в Надыме (ЯНАО). Информацию об аукционе компания разместила на электронной торговой площадке ГПБ. Стоимость лота — 22 млн рублей.

Депфинансов ЯНАО назвал банки для размещения гособлигаций в 2025 году

Ямальские власти определились с размещением облигационных займов в 2025 году для поддержания окружной казны. Госконтракт может быть заключен с четырьмя кредитными организациями. Перечень опубликовал окружной департамент финансов. Не исключено, что объем выпускаемых бумаг к концу года достигнет 18 млрд рублей.

Председатель окружного суда ЯНАО передумал уходить в отставку

Председатель суда ЯНАО Алексей Пиюк отозвал свое заявление о выходе в почетную отставку. На пенсию судья собирался с 11 августа 2025 года, сообщает высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС).

В ЯНАО не могут снести опасное здание Почты России

В Тарко-Сале (Пуровский район, ЯНАО) прокурор требовал обязать «Почту России» и районную администрацию демонтировать старое здание, которое может обрушиться в любой момент. Оно изношено на 76%. Суд отказал надзорным органам в рассмотрении иска, потому как посчитал недоказанным круг лиц, которым угрожает опасность. Это решение отменила апелляция, следует из документации окружного суда.

В Надыме местный житель пытался убить знакомого ножом