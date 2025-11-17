На Ямале внедряют интеллектуальную систему учета пассажиров в автобусах
Общественный транспорт Ямала оснастят системой мониторинга пассажиропотока
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На Ямале до конца 2025 года завершат оснащение общественного транспорта системой интеллектуального мониторинга пассажиропотока. Умные датчики и IP-камеры установят в автобусах Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«IP-камеры и умные датчики фиксируют пассажиропоток различных категорий горожан, в том числе льготников и людей пожилого возраста. Это позволяет получать информацию о количестве пассажиров, востребованности маршрутов и загруженности общественного транспорта», — пояснили в ведомстве.
Анализ данных поможет оптимизировать маршруты, снизить нагрузку на транспорт и избежать скоплений людей на остановках. За пять лет пассажирские автопарки округа пополнились 270 новыми автобусами, большинство из которых не старше четырех лет. Работа ведется в рамках поручения губернатора Дмитрия Артюхова по повышению комфорта перевозок.
