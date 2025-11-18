Ямалец накопил 700-тысячную задолженность по алиментам

Сумма долга на содержание ребенка составила 700 тысяч рублей Фото: Создано в Midjourney

Житель Надыма (ЯНАО) задолжал по алиментам 700 тысяч рублей. В отношении должника суд вынес обвинительный приговор. Подробности сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату средств на содержание ребенка, в отсутствие уважительных причин не платил алименты. В связи с чем образовалась задолженность в размере более 700 тысяч рублей», — говорится в релизе на сайте надзорного ведомства.

В суде гособвинение по делу 41-летнего должника поддерживала Надымская городская прокуратура. Он признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

