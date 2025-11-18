Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

В Салехарде откроют молодежный ресторан «Тепло» в тестовом режиме

18 ноября 2025 в 13:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ресторан откроется в тестовом режиме 21 и 22 ноября (архивное фото)

Ресторан откроется в тестовом режиме 21 и 22 ноября (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На базе арт-резиденции «Полярис» в Салехарде откроется ресторан «Тепло». Заведение будет в тестовом режиме работать и угощать гостей. Об этом в соцсетях сообщили владельцы ресторана. 

«Уже 21 и 22 ноября мы будем рады видеть вас в ресторане „Тепло“, у нас будет вечерний сервис», — рассказал владелец заведения Александр Забегаев. Для гостей будут готовить еду, общаться и получать обратную связь по различным блюдам. 

Ресторан является совместным проектом Забегаева и департамента молодежной политики ЯНАО. Заведение станет частью программы по развитию молодежных пространств, успешный опыт которого планируется тиражировать и на другие арт-резиденции на Ямале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал