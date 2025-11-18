В Салехарде откроют молодежный ресторан «Тепло» в тестовом режиме
Ресторан откроется в тестовом режиме 21 и 22 ноября (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На базе арт-резиденции «Полярис» в Салехарде откроется ресторан «Тепло». Заведение будет в тестовом режиме работать и угощать гостей. Об этом в соцсетях сообщили владельцы ресторана.
«Уже 21 и 22 ноября мы будем рады видеть вас в ресторане „Тепло“, у нас будет вечерний сервис», — рассказал владелец заведения Александр Забегаев. Для гостей будут готовить еду, общаться и получать обратную связь по различным блюдам.
Ресторан является совместным проектом Забегаева и департамента молодежной политики ЯНАО. Заведение станет частью программы по развитию молодежных пространств, успешный опыт которого планируется тиражировать и на другие арт-резиденции на Ямале.
