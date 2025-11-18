Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги откроется в декабре

Пока между городами курсируют суда на воздушной подушке Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Главная ледовая переправа Ямала между Салехардом и Лабытнанги может заработать в первые дни декабря: две из трех автомобильных полос планируют ввести в эксплуатацию к началу месяца. Об этом сообщил заместитель директора салехардского филиала АО «Ямалавтодор» Артем Корякин. По его данным, дорожники уже пятый день подряд круглосуточно намораживают лед на участке через Обь, работы начались 13 ноября.

«Пока еще лед недостаточно крепок, чтобы вывезти на реку автоматические насосы на тракторах, — пояснил агентству „Север-Пресс“ представитель „Ямалавтодора“. — Поэтому наши специалисты все эти дни ручными мотопомпами заливают лед водой. Это необходимо, чтобы наморозить достаточный слой льда для дальнейшего безопасного движения транспорта», — отметил Корякин. Сейчас средняя толщина льда на переправе составляет около 20 сантиметров, для открытия движения нужно не менее 35 сантиметров.

По информации АО «Ямалавтодор», на объекте с 13 ноября в две смены работают десять человек. Вдоль будущей ледовой трассы уже установили ограничительные вешки, специалисты расчищают подъезды и убирают торосы, образовавшиеся после осеннего ледостава. Протяженность переправы в одну сторону составляет около 1,8 км. От берега до берега наморозят три слоя льда.

