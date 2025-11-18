На Ямале директор управляйки второй раз попалась на долгах перед сотрудниками
Это уже не первая задержка зарплаты в компании
В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы работнику коммерческой организации. Подозреваемой стала руководитель фирмы. По данным следствия, с марта по ноябрь 2025 года образовалась задолженность свыше 35 тысяч рублей, сообщает следком Ямала. По данным инсайдерской информации URA.RU, долги образовались в компании «Чистый город».
«По версии следствия, с марта по ноябрь 2025 года подозреваемая не выплатила заработную плату работнику, перед которым образовалась задолженность на сумму более 35 тысяч рублей. При этом, следствием установлено, что возможность для выплат у руководителя имелась, но имеющиеся в распоряжении предприятия денежные средства использовались на другие цели», — сообщает telegram-канал окружного следкома. По данным URA.RU, речь идет о задолженности в управляющей компании «Чистый город».
Сейчас по делу идут следственные действия. Изучается финансовая документация организации, допрашиваются сотрудники и руководство, анализируются движения денежных средств по счетам компании.
В СК напомнили, что это уже второй случай в этой же фирме. Ранее, по данным следствия, генеральный директор «Чистого города» с апреля 2024 года по февраль 2025 года также не выплачивала зарплату другому работнику. Тогда долг превысил 239 тысяч рублей. В феврале 2025 года было возбуждено отдельное уголовное дело по той же статье УК РФ. В ходе расследования руководитель полностью погасила задолженность перед сотрудником.
