На Ямале изменили порядок выплат опекунам и приемным родителям
Департамент образования Ямала обновил регламент выплат на содержание детей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Департамент образования ЯНАО утвердил новый административный регламент предоставления выплат на содержание детей под опекой и в приемных семьях. Документ, подписанный директором департамента Зоей Чернышевой и вносит изменения в порядок назначения пособий.
«Срок предоставления государственной услуги — в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления. Решение о назначении выплат принимается уполномоченным органом в 1-дневный срок со дня получения документов», — указано в приказе.
Заявители могут подать документы лично, через МФЦ, почтой или через портал госуслуг. Максимальное время ожидания в очереди в МФЦ не должно превышать 15 минут. К заявлению необходимо приложить документы, удостоверяющие личность опекуна и ребенка, акт органа опеки и реквизиты номинального счета.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января 2026 года все образовательные организации Ямало-Ненецкого автономного округа перейдут на новую систему оплаты труда педагогов, основанную на принципе «ученик-час». Пилотный проект уже запущен в Губкинском.
