На Ямале изменили порядок выплат опекунам и приемным родителям

Департамент образования Ямала обновил регламент выплат на содержание детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент образования ЯНАО утвердил новый административный регламент предоставления выплат на содержание детей под опекой и в приемных семьях. Документ, подписанный директором департамента Зоей Чернышевой и вносит изменения в порядок назначения пособий.

«Срок предоставления государственной услуги — в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления. Решение о назначении выплат принимается уполномоченным органом в 1-дневный срок со дня получения документов», — указано в приказе.

Заявители могут подать документы лично, через МФЦ, почтой или через портал госуслуг. Максимальное время ожидания в очереди в МФЦ не должно превышать 15 минут. К заявлению необходимо приложить документы, удостоверяющие личность опекуна и ребенка, акт органа опеки и реквизиты номинального счета.

