Экс-начальнику ИВС из Ноябрьска грозит большой срок за махинации с наркотиками

Обвинение запросило 22 года колонии для бывшего начальника изолятора временного содержания Ноябрьска (ЯНАО) Альбека Тулебаева, обвиняемого в организации канала передачи задержанным мобильных телефонов и наркотических веществ. Об этом сообщают источники агентства в силовых структурах.

«Альбек Тулебаев, по версии следствия, оказывал услуги задержанным — за плату передавал им сотовые телефоны и наркотические вещества. Начальника изолятора задержали в марте 2024 года, а в ноябре того же года дело поступило в суд» — сообщают источники URA.RU.

Корреспондент агентства обратился за подтверждением информации в прокуратуру ЯНАО. Ответ ожидается.

