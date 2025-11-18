Логотип РИА URA.RU
Экс-начальнику ИВС из Ноябрьска грозит большой срок за махинации с наркотиками

Процесс по делу экс-начальника ИВС Ноябрьска Тулебаева подходит к завершению
18 ноября 2025 в 13:35
Экс-начальник ИВС Ноябрьска может получить 22 года колонии по делу о передаче задержанным телефонов и наркотиков

Экс-начальник ИВС Ноябрьска может получить 22 года колонии по делу о передаче задержанным телефонов и наркотиков

Фото: Илья Московец © URA.RU

Обвинение запросило 22 года колонии для бывшего начальника изолятора временного содержания Ноябрьска (ЯНАО) Альбека Тулебаева, обвиняемого в организации канала передачи задержанным мобильных телефонов и наркотических веществ. Об этом сообщают источники агентства в силовых структурах. 

«Альбек Тулебаев, по версии следствия, оказывал услуги задержанным — за плату передавал им сотовые телефоны и наркотические вещества. Начальника изолятора задержали в марте 2024 года, а в ноябре того же года дело поступило в суд» — сообщают источники URA.RU.

Корреспондент агентства обратился за подтверждением информации в прокуратуру ЯНАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что расследованием уголовного дела в отношении бывшего полицейского занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. Тулебаев был задержан в марте, после чего суд Ноябрьска вынес решение об его аресте. Обвинительное заключение было утверждено прокурором Ноябрьска. 

Материал из сюжета:

Коррупционные скандалы на Ямале

